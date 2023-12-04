الأربعاء .. المؤتمر الانتخابى الختامى لرئيس الوفد بمنيل شيحة فى الجيزة

عبدالسند يمامة يلقى خطاباً سياسياً مهماً يتناول خلاله القضايا المحلية والإقليمية والعالمية

المصريون فى الخارج سطروا ملحمة وطنية من أجل غد مشرق للبلاد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن المصريون فى الخارج حول العالم ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، وأنهم تكبدوا المشقة والمعاناة من أجل استخدام حقهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية لصناديق الاقتراع للمساهمة فى رسم مستقبل مشرق لمصر والمصريين.

وشدد رئيس الوفد على أن العرس الديمقراطى للجاليات المصرية فى الخارج مؤشر إيجابى وقوى وله دلالة إيجابية على أن الانتخابات فى الداخل سوف تشهد إقبالاً غير مسبوق.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن وعى المصريين وإرادتهم القوية سيكونان الفيصل النهائى فى اختيار أحد المرشحين الأربعة لقيادة البلاد خلال السنوات التالية.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة جموع المصريين فى ربوع البلاد أن تكون لهم الكلمة العليا بعيداً عن أى ضغط أو تأثير، وإجراء المقارنات اللازمة بين المرشحين واختيار الأصلح لتولى زمام الأمور، ومواجهة الأزمات التى تعانى منها مصر والعبور بها إلى بر الأمان.

وقال رئيس الوفد لم يبق سوى ساعات على الصمت الانتخابى وتعليق برامج المرشحين وفقاً لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن الساعات المتبقية هى الفرصة الأخيرة للوصول إلى جميع الناخبين لشرح البرامج الانتخابية وآليات تنفيذها.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن اللجنة المركزية لحملته الانتخابية فى المقر الرئيسى بالدقى على تواصل دائم مع اللجان الفرعية فى المحافظات على مدار الساعة بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الناخبين بشأن البرنامج الانتخابى وخطط وآليات تنفيذه.

وفى سياق متصل يعقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمره الانتخابى الختامى الأخير غداً الأربعاء فى مسقط رأسه بمنيل شيحة فى محافظة الجيزة بحضور قيادات الحزب، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وحشود ضخمة من أبناء محافظة الجيزة.

وقال محمد كردى المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة فى محافظة الجيزة إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالمؤتمر، وتجهيز أكبر قاعة لاستقبال جموع المشاركين فى المؤتمر.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خطاباً سياسياً مهماً بهذه المناسبة يتناول خلاله العديد من القضايا المحلية والإقليمية ويشرح رؤيته فى الأحداث الجارية، وخاصة تطورات الصراع بين حماس وإسرائيل وما تتعرض له غزة من حرب إبادة فى أكبر تسونامى إنسانى يشهده العالم.

وجدد رئيس الوفد مناشدته المجتمع الدولى بسرعة التدخل الفورى والعاجل لوقف المجازر التى تحدث فى غزة، مؤكداً أن ما يحدث جرائم حرب مكتملة الأركان بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن تطور الأحداث، وأنه سوف يدفع ثمن صمته غالياً بزعزعة الاستقرار فى المنطقة، والذى قد يمتد إلى العالم أجمع.