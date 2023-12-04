الهلال السعودي يهزم نساجي الإيراني بثنائية في دوري أبطال آسيا

استطاع فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي تحقيق فوزًا مهما على نظيره نساجي الإيراني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

تقدم الزعيم عن طريق ميشيل ديلجادو هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 4، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 54، من انفراد تام بالمرمى.

وقلص محمود قائد رحمتي الفارق لفريق نساجي في الدقيقة 77، من تسديدة صاروخية.

وبتلك النتيجة رفع الهلال السعودي رصيده إلى 16 نقطة، محتلًا الصدارة، بينما تجمد رصيد نساجي عند 6 نقاط، في المركز الثالث.

تشكيل الهلال أمام نساجي في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري.

في الهجوم: عبد الله الحمدان – صالح الشهري – ميشايل.