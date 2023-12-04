الدوري المصري.. فاركو يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق سموحة ونظيره فاركو بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهماحاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل فاركو هدف التقدم عن طريق اللاعب وليد على فرج فى الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الاول من أحداث اللقاء.

تشكيل فاركو أمام سموحة بالدوري

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: بوبكار نداي- عبد الله بكري - ياسين مرعي- جيفرسون انكادا

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمد فخري- وليد علي

الهجوم: رزقي حمرون - أحمد الصغيري - احمد شريف

تشكيل سموحة ضد فاركو بالدوري

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد مصطفي- محمد مغربي- طارق علاء- محمود وحيد

خط الوسط: حمدي علاء- دوكو دودو- حسين فيصل- اسلام جابر- احمد خالد

الهجوم: حسام حسن

ويتواجد فريق فاركو في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط ويأتي نظيره فاركو في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط بترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز المصري.