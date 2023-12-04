بين الصدمة والنكران.. لقطات توضح حجم تَأثُّر وانهيار ريهام عبد الغفور (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، للفنانة ريهام عبد الغفور توضح مدى تأثر وانهيار النجمة بعد إعلان وفاة والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، أمام ماونتن فيو.

ريهام عبد الغفور ووالدها

لقطات توضح انهيار ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

انتشرت مجموعة من الفيديوهات والصور عبر وسائل السوشيال ميديا، والتي كشفت عن دخول الفنانة ريهام عبد الغفور في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، فكانت الصور الأولى من داخل مستشفى زايد التخصصي، بعد أن تلقت النجمة خبر وفاة والدها ودخلت في حالة من الصدمة ولم تصدق الخبر، وظهر في الصور عدد كبير من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم الفنانة دينا الشربيني والنجمة سوسن بدر التي رفقتها طوال اليوم.

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

أما عن الصور الثانية فقد وضحت حالة الصدمة والألم التي تمر بها ريهام عبد الغفور أثناء جنازة والدها والتي خرجت من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قسم أول أكتوبر بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل الفنان عبدالغفور محمد عبدالجواد، وشهرته أشرف عبدالغفور، البالغ من العمر 81 عامًا، (متوفى)، وزوجته البالغة من العمر 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.

وفاة أشرف عبد الغفور

وبعد التحريات تبين أن الفنان أشرف عبدالغفور، كان يقود سيارته الملاكي على الطريق الدائري اتجاه الواحات، واصطدمت بهم من الخلف سيارة، كان يقودها شاب يدعى "مهند. ا"، يبلغ من العمر 33 سنة، وهو فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة من الأمام، تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.

ريهام عبد الغفور تعلق على وفاة والدها

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على وفاة والدها وذلك خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة :" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي، توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".