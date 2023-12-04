شبح الرادارات.. مميزات الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية (فيديو)

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أهمية الفرقاطة المصرية “الجبار”، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الفرقاطة المصرية “الجبار” تعد الأحدث عسكريا على مستوى العالم، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين وتصنيع الأسلحة والذخيرة، حيث يوجد لدينا ترسانة بحرية على أعلى مستوى.

وتابع: المركب الحربي يختلف تماما عن المركب التجاري، ويتميز بمجموعة مختلفة من المواصفات التي تجعله يصمد أمام أي تقلبات أو صعاب، مشيرًا إلى أنه يتم رفع كفاءة كل أدوات المركبة الحربية لتتصدي لأي عمليات.

وأكمل: منذ 2019 وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعات البحرية، وتمتاز الفرقاطة المصرية “الألمانية، الفرنسية”، بعدم قدرة أي رادار لكشفها، كما أنها مزودة بتوربين تحت الماء، وأجهزة إلكترونية، وقاعدة حربية، وهي تسليح مصري بنسبة 100%.

وأشار اللواء محفوظ مرزوق إلى أن أهمية الفرقاطة المصرية الجبار تشمل، “تأمين قناة السويس عن بعد، توجيه ضربات من مسافة 1000 كم، حماية المقدرات البترولية المصرية، ردع وتصدي لأي عدو، حماية الموانئ المصرية”.

تدشين الفرقاطة الجبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200" خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

وأعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، خلال كلمته في المعرض، اليوم الاثنين، الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات بالتعاون مع فرنسا.

وأضاف: "اليوم نستكمل مسيرة النجاح في التصنيع البحري، وندشن الفرقاطة المصرية الجبار التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية”.

انطلاق معرض إيديكس 2023

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيستمر المعرض خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.