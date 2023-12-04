"القومى للمرأة أسيوط" يطلق تدريب لتعليم الحرف اليدوية لـ100 سيدة كمرحلة أولى

أطلق المجلس القومي للمرأة بأسيوط برنامجًا تدريبيًا لتعليم الحرف اليدوية لـ 100 سيدة في قري محافظة أسيوط كمرحلة أولى. تم تنظيم البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد واستهدف النساء في قرية الشامية بمركز ساحل سليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس المستمرة لمكافحة العنف ضد المرأة ومساعدتها على إقامة مشاريع صغيرة لتمكينها اقتصاديًا. تم عقد أربع ورش عمل متخصصة في حرف التطريز والخياطة والطباعة، حيث تم تدريب النساء على أساسيات ومراحل كل حرفة والمواد المستخدمة بهدف تعزيز قدراتهن وتطوير مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين مستوى معيشتهن وأسرهن.

قام وفد من الأمانة العامة للمجلس بزيارة الورش برئاسة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، واللواء شريف رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة. تم عرض المنتجات التي قامت المتدربات بتنفيذها خلال الورش، ويتم التواصل مع القيادات لتعزيز التنمية الشاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

زيارة الوفد إلى الورش كانت بهدف متابعة التدريبات وملاحظة التقدم الذي تحقق في مهارات السيدات المشاركات. كانت الزيارة فرصة لتوجيه الإشادة والتقدير للمشاركات وتشجيعهن على الاستمرار في تطوير مهاراتهن.

قدمت الدكتورة مروة كدواني رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط كلمة شكر وتقدير للسيدات المشاركات على جهودهن واجتهاداتهن في تطوير مهاراتهن والتزود بالمعرفة في حقول التطريز والخياطة والطباعة. كما قامت بتوزيع شهادات التدريب على المشاركات لتكريمهن على جهودهن.

وقد أثبتت هذه الورشة فعاليتها في تعزيز قدرات السيدات وزيادة فرصهن في الحصول على فرص عمل وتحسين حياتهن المعيشية. وهذا بدوره يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي في مدينة أسيوط.

التركيز على تنمية مهارات السيدات في مجالات مثل التطريز والخياطة والطباعة هو خطوة مهمة في دعم التنمية المستدامة في المدينة. يساعد ذلك السيدات على الاستفادة من فرص العمل المتاحة وتحسين مستوى معيشتهن.

من المهم أن نستمر في دعم وتعزيز مثل هذه الورش، وتوفير المزيد من الفرص للتدريب والتطوير المهني للسيدات في مختلف المجالات. إن تمكين النساء وتعزيز قدراتهن يلعب دورًا حاسمًا في تنمية المجتمعات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتعد هذه الورش جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات النساء في محافظة أسيوط وتوفير فرص عمل ومصدر دخل يسهم في تحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن. يتم تشجيع المشاركات في الورش على تطوير مهاراتهن وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية إما من خلال إنشاء مشروعات خاصة بهن أو من خلال الانضمام إلى سوق العمل المحلي.

تعد هذه الورش نموذجًا يحتذى به في تطوير وتعزيز مهارات النساء وتمكينهن في العمل الحرفي. إن توفير الفرص التدريبية المتخصصة وتوجيههن في تحقيق استقلالية اقتصادية قوية يعد أمرًا ضروريًا لبناء مجتمع يعتمد على المرأة كعاملة محورية في قطاع الحرف اليدوية.

من المتوقع أن تستمر هذه الورش في المستقبل بشكل دوري لتزويد المشاركات بفرص تعلم جديدة واكتساب خبرات جديدة في مجال الحرف اليدوية. سيتم أيضًا توسيع نطاق الورش لضم المزيد من النساء وتعميم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على أكبر عدد ممكن من الأفراد في محافظة أسيوط.

تم توفير جميع المواد والأدوات اللازمة للتدريب، بالإضافة إلى توفير خبراء ومدربين متخصصين في كل من مجالات الخياطة والتطريز والطباعة. تم تصميم الورش بطريقة تفاعلية ومبتكرة لتعزيز تفاعل السيدات وتبادل المعرفة والمهارات بينهن.

وقد حققت هذه الورش نجاحًا كبيرًا حيث استفادت السيدات من تلك التدريبات بشكل كبير، حيث تعززت قدراتهن ومهاراتهن في الحرف اليدوية. وبفضل هذه المهارات، يستطيعن الآن إنتاج منتجات ذات جودة عالية وتسويقها وبيعها بأسعار مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج التدريبي يساهم أيضًا في تمكين السيدات اقتصاديًا، حيث يمكنهن الآن إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن وتحقيق دخل مستقل. وبالتالي، فإنه يعزز دور المرأة في المجتمع ويسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء.

من المتوقع أن يستمر هذا البرنامج التدريبي على مدار العام، بالاعتماد على الاهتمام والاستجابة الإيجابية من قبل السيدات في المنطقة. ومن الممكن توسيع مجال تنفيذ البرنامج ليشمل قرى أخرى في المناطق الريفية، بهدف تمكين المزيد من النساء وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والمهنية.

باختصار، فإن إطلاق هذا البرنامج التدريبي لتعليم الحرف اليدوية يمثل خطوة هامة في دعم وتمكين المرأة. من خلال تعليمهن المهارات اللازمة وتوفير الفرصة لإنشاء مشاريع صغيرة، ستستطيع النساء الاعتماد على أنفسهن اقتصاديًا وتحقيق استقلالية تامة. وبهذا يسهم المجتمع في خلق بيئة حاضنة ومناسبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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