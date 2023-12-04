الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

50 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال لمدرستين تأويان نازحين بمدينة غزة

الاحتلال
الاحتلال

استشهد خمسون فلسطينيًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية وبالدفاع المدني في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحًا على الأقل وإصابة المئات.

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لاخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يُشار إلى أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

 

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