ويل سميث يكشف سبب دخوله عالم الفن

كان حضور الممثل العالمي ويل سميث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي حضورًا مميزًا لفت انتباه الكثيرون ليتسارع الجميع لإلتقاط الصور معه واجراء حوارات له ، وخلال جلسة حوارية مع الإعلامية ريا أبي راشد، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان كشف سميث عن عدد من الأمور الشخصية له.

أبرز تصريحات ويل سميث مع ريا أبي راشد

وكشف أن عالم الفن لم يكن حلمه الاول حيث أراد بشدة أن يصبح عالمًا لأنه كان جيدًا في الرياضيات والفيزياء ولكن السبب الأساسي في تغيير حلمه هو عندما استمع للمرة الأولى لأغنية Rapper's Delight لفرقة Sugarhill وقال:"Gang فبدلا من التركيز على العلوم اخترت مجال الراب ولو كنت اخترت العلوم لن أكون سعيدا".

أبرز تصريحات ويل سميث مع ريا أبي راشد

وعن شهرته الواسعة في العالم والتي يتمناها الكثيرون قال :" الشهرة وحش فريد من نوعه ويحب أن لا تنجرف وتشعر بالسعادة عندما يقول الناس أشياء جيدة عنك، لأنه عندما يقول الناس أشياء سيئة فإنك تعاني أكثر".

أبرز تصريحات ويل سميث مع ريا أبي راشد

فيلم Emancipation

يعد فيلم Emancipation هو آخر اعمال ويل سميث وتأجل غصداره أكثر من مرة بسبب الجدل الذي أثير بسبب صفعة سميث لكريس روك خلال حفل توزيع الأوسكار ، وتدور أحداثه حول رحلة هروب رجل مستعبد مستوحاة من قصة حقيقية لشخص عرف في الفيلم بـ "ويبد بيتر" في 1863 وتظهر على ظهره آثار التعذيب الوحشية بالسوط، بيتر الذي تم أخذه عنوة من مزرعة وأبعد عن عائلته للعمل في مد خطوط السكك الحديدية.

ويسمع بيتر أن الرئيس الأمريكي آنذاك أبراهام لينكون أصدر إعلان تحرير العبيد ويدرك أن الوصول إلى جيش الاتحاد في باتون روج هو أفضل فرصة له لانتزاع حريته، هرب بيتر عبر مستنقعات لويزيانا، تارة يقاتل تمساحا وأخرى يحاول تجنب صائد العبيد إلى جانب الهرب من كلاب الصيد التي تعرف رائحته.