دراسة تكشف مفاجأة حول الطماطم وعلاقتها بسرطان المعدة

أظهرت دراسة أن الطماطم يمكن استخدامها في علاج سرطان المعدة، حيث يساعد تناول الطماطم في إبطاء نمو أورام المعدة، وفقا لعلماء من مركز أبحاث الأورام في ميركوجليانو في إيطاليا.

ووجدوا أن هذه الخضار المشهورة في العديد من البلدان تمنع نمو الخلايا الخبيثة، ويمكن أن تكون نتائج هذا الاكتشاف بمثابة الأساس لدراسات سريرية جديدة في مجال الوقاية من سرطان المعدة، بالإضافة إلى الطرق الغذائية لدعم العلاج التقليدي لهذا المرض.

وسابقاً، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن مكوناً واحداً فقط من الطماطم، وهو اللايكوبين، لديه القدرة على مكافحة السرطان، لكن دراسة جديدة أثبتت أن التأثير المضاد للأورام يتحقق من خلال استهلاك الطماطم بأكملها.

وتأثير الطماطم لا يتم تحديده فقط من خلال بعض المكونات المحددة مثل الليكوبين؛ ويؤكد مؤلفو الدراسة أنه يجب استهلاك الطماطم كاملة، وتشير نتائجنا إلى إمكانية استخدام مغذيات معينة من الطماطم ليس فقط في الوقاية من السرطان، ولكن أيضًا كاستراتيجية داعمة لعلاج أورام المعدة إلى جانب العلاج التقليدي.

وقام الباحثون بتحليل مستخلص الطماطم الكاملة في مكافحة المظاهر المختلفة لأورام المعدة، وأظهرت النتائج التجريبية أن هذا المستخلص يؤثر على قدرة الخلايا السرطانية على التطور ويؤدي إلى الوفاة لدى المرضى. على الرغم من أن سرطان المعدة ليس شائعًا جدًا، إلا أنه أحد أكثر الأورام فتكًا.

ويتم تحديد البقاء على قيد الحياة لسرطان المعدة من خلال المرحلة التي تم تشخيص المرض فيها، وعندما يصل السرطان إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة، يكون التشخيص غير مواتٍ للغاية بالإضافة إلى ذلك، فإن أورام المعدة تقلل بشكل كبير من نوعية حياة المرضى، حتى بعد إمكانية التغلب عليها عن طريق الجراحة.