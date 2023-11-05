الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

معجون الطماطم من الأطعمة المفيدة للسرطان.. طبيب يوضح

معجون الطماطم
معجون الطماطم

وفقا للطبيب أليكسي كوفالكوف، فإن معجون الطماطم هو أحد تلك المنتجات التي يجب أن يستهلكها مرضى السرطان.

 

وأشار البروفيسور كوفالكوف إلى أن معجون الطماطم يحتوي على الليكوبين، وهو كاروتينويد له تأثير مضاد للأكسدة مضاد للالتهابات على الجسم، ونظرًا لتركيزه العالي في تركيبته، يعد معجون الطماطم أحد المنتجات المفيدة للسرطان، حسبما ذكر كوفالكوف في تعليق لموقع NEWS.ru.

 

على وجه الخصوص، أظهرت الدراسات أن اللايكوبين هو أحد أكثر المنتجات المفيدة التي تقاوم التطور المتسارع لسرطان البروستاتا أو سرطان الثدي، وتتمتع المادة بخاصية منع مسارات الإشارات التي تسبب نمو الأورام.

 

وحذر الطبيب من بطلان معجون الطماطم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والنقرس، ويمكن استخدامه مخففًا بالماء.

 

وأضاف أن البروكلي، وهو مصدر للإندول ثلاثي الكربينول، يعد أيضًا أحد الأطعمة المفيدة للغاية للسرطان، وتتمتع هذه المادة أيضًا بخاصية قمع نشاط الخلايا الخبيثة.

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