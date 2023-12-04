عايدة فهمي: لا أتقاضى نقودا كثيرة فى أعمالى ورفضت الإغراء بداية حياتى

كشفت الفنانة عايدة فهمي، العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال لقاءها في أحد البرامج الشهيرة، مشيرة أنها رفضت أدوار الإغراء في بداية حياتها، موضحة أنه عرض عليها عمل فني منذ 25 عاما وكان أحد المشاهد بالعمل يحمل قبلة لكنها رفضت على الفور.

وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية في أحد البرامج الشهيرة، قائلة :"وأنا صغيرة زمان جالي دور فيه قبلات وقتها أخدت رأي أخويا الراحل سامي فهمي، وقالي اعمليه لكن أنا أعتذرت وأنا راضية.. بعدها لما أتعرض الفيلم ولما أتجوزت وأنجبت ابني وأنا بشوف كده.. وقتها قولت ده ستر ربنا عليا أني معملتش كده.. ابني كان هيبصلي إزاي وأنا بعمل ده".

وأشارت عايدة فهمي، إلى أنها لم تندم على قرارها كما أنها لم تأخذ عائد مادي نظير مجهودها في الأعمال التي تقدمها، ولكن العائد الأهم بالنسبة لها هو حب الناس واحترامهم لها.

واختتمت عايدة فهمي، أنها لم تنزلق للـ "تيك توك"، كما فعل بعض الفنانين من خلال الجولات بين المتابعين من أجل الحصول على الهدايا ولهم احترامهم.

آخر أعمال عايدة فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة فهمي، مسلسل وصوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

الفنانة عايدة فهمي

ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (ديل البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (فتى الأندلس، الوعد الحق، أم العروسة).