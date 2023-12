Open AI تعلن عن SantaGPT.. ما هو وكيفية الوصول إليه

موسم العطلات هنا وعيد الميلاد قاب قوسين أو أدنى. في هذه المناسبة، أعلنت Open AI عن روبوت دردشة GPT جديد ضمن ChatGPT يتيح للمستخدمين التفاعل مع سانتا كلوز. تم تصميم التطبيق، الذي يطلق عليه اسم SantaGPT، للمستخدمين لمساعدتهم في الحصول على مزيد من المعلومات حول عيد الميلاد، والمساعدة في العثور على الهدايا، والتخطيط للعطلات والمزيد.



SantaGPT: التوفر

تم الإعلان عن SantaGPT عبر X، وهو متاح في جميع أنحاء العالم. المهم هنا هو أنه متاح فقط لمستخدمي ChatGPT Plus وليس للمستخدمين غير المدفوعين.

جاء في المنشور: "إليك GPT لتظهره لأطفالك في عيد الميلاد: تحدث إلى سانتا. يمكنك التحقق من ذلك ولا تتردد في تقديم أي تعليقات بناءة للمساعدة في أن تكون هذه تجربة جيدة للأطفال. يُنصح الآباء بمراقبة ردود أطفالهم، حيث أنهم يسألون عما يريدون في عيد الميلاد - تمامًا مثل سانتا في المركز التجاري.



كيفية الوصول إلى SantaGPT على ChatGPT



SantaGPT متاح في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تحتاج إلى عضوية Plus حتى تتمكن من الوصول إلى ChatGPT.

إليك كيفية استخدام SantaGPT والتفاعل معه

افتح chat.openai.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك

الآن، إذا كنت عضوًا في Plus بالفعل، فلن تحتاج إلى الاشتراك في عضوية Plus. إذا لم تكن عضوًا في Plus، فانقر على خيار "ترقية" في الأسفل ثم اضغط على زر "الانضمام إلى قائمة الانتظار". لاحظ أن تكلفة العضوية 20 دولارًا شهريًا

بمجرد أن تصبح عضوًا في Plus، قم بزيارة هذا الرابط "https://t.co/II2JrSYnvE" أو انقر هنا (https://t.co/II2JrSYnvE)

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى، إذا طلب منك ذلك وإلا سترى SantaGPT على شاشتك بواسطة NorthPole.

هذا كل شيء! يمكنك الآن بدء التفاعل مع SantaGPT والحصول على إجابات لجميع استفساراتك. طلبت ChatGPT أيضًا من الآباء التحقق من أطفالهم إذا كانوا يتفاعلون مع SantaGPT لأنه يسأل "ما يريدونه في عيد الميلاد".