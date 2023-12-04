تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا

اعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحت القيادة الفنية للبرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره نساجي الإيراني، التي تجمعهما ببطولة دوري أبطال أسيا.

تشكيل الهلال أمام نساجي في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو.

في الهجوم: عبد الله الحمدان - صالح الشهري.



وتقرر انطلاق صافرة مباراة الهلال ونساجي، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، في خضم منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتلي فريق الهلال السعودي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، فيما يقع نظيره نفباخور نامانجان الأوزبكي في مركز الوصافة برصيد 10 نقاط، ويأتي نساجي في المرتبة الثالثة وفي جعبته 6 نقاط، ويحتل مومباي المركز الأخير بالمجموعة بدون نقاط.