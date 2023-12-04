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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حماس تشتبك وتسقط 8 في صفوف جنود إسرائيليين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 8 جنود إسرائيليين من بينهم 2 في حالة حرجة باشتباكات في شمال ووسط غزة، ويحاول الاحتلال إجلاء المصابين وسط اشتباكات مع عناصر حماس .

وكانت سرايا القدس أعلنت، قصفها حشودا عسكرية وجنودا للعدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما كشفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان طرابلسي أعلنت في بيان له اليوم الاثنين، أن وضع المستشفيات التي لاتزال تعمل في قطاع غزة ، شبه كارثي نظرا لانخفاض الإمدادات مقارنة بالكميات التي هي في الحاجة إليها.

 

وأوضح الصليب الأحمر أن أغلب جهود الصليب الأحمر مركزة على دعم المستشفيات بالمناطق الجنوبية من القطاع لعدم القدرة على توصيل مزيد من الإمدادات للمستشفيات بالمناطق الشمالية والتي يعد وضعها أكثر صعوبة".

 

ولم تتمكن طواقم الصليب الأحمر من الوصول للمناطق الشمالية بالقطاع حتى خلال الهدنة، ولكن تمكنت المنظمة من إرسال شاحنة واحدة فقط محملة بمواد إغاثية، ووسط صعوبة في الوضع الإنساني بالشمال مع انهيار الخدمات الأساسية.

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