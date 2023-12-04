مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، يستضيف نادي الهلال السعودي نظيرة نساجي مازندران الايراني مساء اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر ديسمبر لعام 2023 ، ذلك اللقاء الذي يجمع بين الفريقين وذلك في ختام مشوار الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا الموسم الحالي ، والتي ينافس عليها الازرق بهدف الخروج بالفوز والعمل علي الوصول الي الدور القادم من هذة البطولة.

يبحث الهلال اليوم لفرصة من أجل كسب المباراة والفوز لضمان تأهله للدور 16 في دوري أبطال آسيا. يتصدر نادي الهلال السعودي المجموعة السادسة التي يتواجد فيها برصيده 13 نقطة، حصل عليهم من خلال فوزه بجميع المواجهات التي خاضها في الدوري.

في حين يطمح نادي نساجي مازندران الإيراني المحتل للمركز الثالث للفوز في لقاءه مع الهلال ةمنحه فرصة للتأهل للدور الثمن نهائي من دوري أبطال آسيا. برصيد فريق نساجي 6 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وسقط في اثنتين.

حصد الفريق السعودي 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي ثاني الترتيب.

يريد الهلال رفع رصيده إلى 16 نقطة بتحقيق الانتصار الخامس بعد التعادل مرة واحدة وعدم التعرض للخسارة، حتى يُنهي دور المجموعات بلا هزيمة.

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لن يتأثر الزعيم في حال خسر اليوم، حيث سيظل في المركز الأول، حتى في حال تساوى نافباخور معه برصيد 13 نقطة، يتفوق الهلال بالمواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

تشكيلة فريق الهلال السعودي أمام نساجي مازندران

من المتوقع أن يلعب الهلال السعودي بالتشكيل الذي حدده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس:

حارس المرمى: ياسين بونو.

المدافعون: سعود عبدالحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، الدوسري، ميلنكوفيتش سافيتش.

قلب الهجوم: ميشيل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد نساجي مازندران

تذاع مباراة الهلال ضد نساجي مازندران مساء اليوم من خلال عدة قنوات تلفزيونية Television وهي: