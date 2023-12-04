يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال و نساجي مازندران يلا شوت في دوري أبطال آسيا.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال و نساجي مازندران يلا شوت في دوري أبطال آسيا.. YALLA SHOOT، يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره نساجي مازندران الإيراني، في ختام مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023- 2024، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب أندية: نافابخور الأوزبكي، مومباي الهندي، بالإضافة نساجي بطل إيران.

يتواجد الهلال السعودي في المركز الاول بالمجموعة الرابعة ، وذلك بعدما تمكن في الحصول علي 13 نقطة ، وقد نجح في حصد بطاقة التأهل الي دور 16 من البطولة الاسيوية ، بينما في الجهة المقبلة نتحدث عن الخصم المنافس وهو فريق نساجي الذي نجح في الحصول علي المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويرغب في حصد بطاقة التأهل الي الدور القادم عن طريق الفوز علي الزعيم اليوم.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل لدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يحتل فريق نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط. وأيضا يدخل الزعيم مباراة اليوم، في أفضل صورة، وروح معنوية عالية، بعد أن استطاع اكتساح النصر بثلاثية ولا أروع، في قمة الدوري السعودي قبل أيام قليلة.

واستطاع الزعيم الفوز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0. وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

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وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي، ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

تشكيلة الهلال السعودي امام نساجي مازندران اليوم

حارس المرمى: ياسين بونو.

المدافعون: سعود عبدالحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، الدوسري، ميلنكوفيتش سافيتش.

قلب الهجوم: ميشيل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

من المنتظر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر منافسات دوري المجموعات، للمجموعة الرابعة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض،

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال السعودي ضد نادي نساجي مازندران الإيراني، في ختام دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنوات SSC وBein Sports وقنوات الكأس القطرية.