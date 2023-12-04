"كن إيجابياََ واصنع مستقبلك" ندوة بكلية العلوم بالفيوم

شهد الدكتور صالح العوني، عميد كلية العلوم في جامعة الفيوم، فعاليات ندوة تحت عنوان ( كن إيجابياََ واصنع مستقبلك ) حاضر خلالها الدكتور مصطفى ثابت، مساعد العميد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بكلية العلوم بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بحضور الدكتور خالد زغلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة سمية جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الكريم محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإداريين والطلاب وذلك اليوم الاثنين .



أكد الدكتور صالح العوني أن الفقر الفكري وضعف الإحساس بالذات وكيفية إثبات الوجود أمام من حولك هي من أهم المشاكل التي تواجه الإنسان، ولذلك أوصى الطلاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة معبراََ عن أمانيه بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا الحبيب مصر.

وصرح الدكتور خالد زغلول بأن إدارة الكلية تسعى دائماً إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية التي تعود بالنفع والاستفادة على أبنائنا طلاب الكلية، مضيفاََ أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تسهم بشكل فعال ومثمر في بناء شخصية الطالب.

الاستحقاق الانتخابي..

ومن جانبها حثت الدكتوة سمية جودة الطلاب بالنزول والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم والإدلاء بأصواتهم حتى يكونوا لهم دور مؤثر في العملية الانتخابية.

وتحدث الدكتور مصطفى ثابت عن مصطلح الوطنية والإنتماء وأكد على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق كل مواطن مصري في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أشار إلى ضرورة التحلي بمبدأ الإيجابية في كافة نواحي الحياة العلمية والعملية، كما وجه الطلاب بأهمية برمجة نظام حياتهم للأفضل من خلال ممارسة الإيجابيات باستمرار حتى تصبح عادات في حياتهم اليومية، مضيفاََ أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تقودنا في بعض الأحيان إلى الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة التي قد تهدد الأمن القومي لمصر وتؤدي لحدوث زعزعة في البلد، ولذا يجب علينا توخي الحذر والتأكد من صحة الأخبار المقروءة أو المسموعة أو المرئية.





























