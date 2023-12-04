جيش الاحتلال الإسرائيلي: لم يتم بعد هزيمة حماس في شمال غزة

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية جوناثان كونريكوس إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وأضاف كونريكوس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليًا عسكريًا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدمًا جيدًا".

وأوضح" لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتًا".

وأضاف: "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري"

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان طرابلسي اليوم الاثنين أن وضع المستشفيات التي لاتزال تعمل في قطاع غزة ، شبه كارثي نظرا لانخفاض الإمدادات مقارنة بالكميات التي هي في الحاجة إليها.

وقالت متحدثة الصليب الأحمر لقناة "الحرة" : "إن أغلب جهود الصليب الأحمر مركزة على دعم المستشفيات بالمناطق الجنوبية من القطاع لعدم القدرة على توصيل مزيد من الإمدادات للمستشفيات بالمناطق الشمالية والتي يعد وضعها أكثر صعوبة".

وأضافت : "أن طواقم الصليب الأحمر لم تتمكن من الوصول للمناطق الشمالية بالقطاع حتى خلال الهدنة، ولكن تمكنت المنظمة من إرسال شاحنة واحدة فقط محملة بمواد إغاثية"..مشيرة إلى أن الوضع الإنساني بالشمال صعب للغاية وتثير القلق الشديد مع انهيار الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن المنظمة حاولت إمداد المواطنين بالاحتياجات الأساسية وتوفير الطاقة الشمسية لـ 12 ملجأ وبعض المحطات لتحلية المياه إلا أن ذلك لايزال يخدم جزءا صغيرا من النازحين الموجودين في المناطق الجنوبية بقطاع غزة.

وناشدت المتحدثة بضرورة حماية طواقم العمل الإنساني فلا يوجد ضمانات أمنية للفرق الإغاثية إلى جانب إرسال المزيد من الإمدادات دون عوائق وفي أقرب وقت ممكن للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في الشمال أو الجنوب.