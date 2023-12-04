أحمد العوضي يقدم العزاء لريهام عبدالغفور في وفاة والدها

قدم الفنان أحمد العوضي، واجب العزاء للفنانة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور أمس إثر حادث سير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب "العوضي"، عبر حسابه قائلا: "خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور رحمه الله".

نقابة الممثلين تنعى أشرف عبدالغفور

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أمس الأحد، وذلك في حادث سير مروع.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا اليه راجعون.



معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).