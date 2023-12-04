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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جنازة أشرف عبدالغفور| تواجد فني مكثف من جميع الأجيال "صور"

جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور

شهدت مراسم جنازة الراحل أشرف عبدالغفور حضورًا فنيًا مكثفًا من جميع الأعمار، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

وحضر مراسم الجنازة كل من “د. أشرف زكي، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، الإعلامي عمرو الليثي، لقاء سويدان، وعدد كبيرمن نقابة المهن التمثيلية، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، دينا الشربيني، وفاء عامر، أحمد السعدني، محمد رياض، عمرو محمود ياسين، إياد نصار”.

 

 

 

 

 

وكانت قد علمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبدالغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن فشلت محاولات الأطباء في إنعاش القلب مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.

 

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

 

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

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