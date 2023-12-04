أعمال جمعت الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وابنته ريهام.. فرقهما الموت

رحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور بالأمس، عن عمر ناهز 81 عام، إثر حادث مروع، وإصابة زوجته التي كانت معه في السيارة وانتقالها إلى المستشفى، لتعم حالة من الحزن والصدمة لجمهوره، كما نزل الخبر كالصاعقة لإبنته النجمة ريهام عبد الغفور التي دائمًا تفتخر بكونه والدها وتلتقط معه العديد من الصور، والتي لم تكن تعرف أنها ستصبح ذكرى لوالدها.

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور مع والدها النجم الراحل أشرف عبد الغفور في أكثر من عمل، حاز على نجاح واسع وحب الجمهور، وخلال السطور التالية نقدم لك هذه الأعمال التي ستصبح مخلده في أذهان محبيه.

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والفنانة ريهام عبد الغفور

8 أعمال فنية جمعت بين الراحل أشرف عبد الغفور وابنته

مسلسل زيزينيا ج2 "الليل والفنار"

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور مع والدها أشرف عبد الغفور في مسسل زيزينيا الجزء الثاني عام 2000، فكانت في بداية مسيرتها الفنية، وكان العمل بطولة الفنان يحي الفخراني، وشارك في العمل العديد من الفنانين الذين كتبوا أسمائهم في سماء النجومية مثل: هدى سلطان، هالة صدقي، فردوس عبدالحميد، أحمد بدير، تهاني راشد، نبيل الحلفاوي، جميل راتب، سوسن بدر، حمدي غيث، ماجدة الخطيب، عزت أبو عوف.

وتدور أحداث الجزء الثاني بمواجهة بشر والدته فرانشيسكا بعد مقاطعتها بسبب زواجها من نسيم، ويوزع عامر ثروته على أبنائه ويطلب من بشر إدارة الوكالة ورعاية زوجته الشابة امتثال بعد ثبوت حملها، ويستمر أهل زنانيري في نضالهم ضد الإنجليز.

مسرحية الملك لير

تعاون الأب وابنته معًا للمرة الثانية مع النجم يحي الفخراني على خشبة المسرح، خلال مسرحية الملك لير في 2001، وضم العمل أحمد سلامة، أحمد عبدالحليم، وسلوى محمد علي، ومن تأليف فاطمة موسى، وإخراج أحمد عبدالحليم.

مسلسل فارس بلا جواد

واجتمع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مع ابنته ريهام في مسلسل فارس بلا جواد، من بطولة محمد صبحي، والذي عرض في 2002، وشارك به جميل راتب، سيمون، هناء الشوربجي، والعمل من تأليف محمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل بنت من شبرا

وظهر النجم الراحل أشرف عبد الغفور في مسلسل بنت من شبرا مع ابنته ريهام عام 2004، حيث جسدت دور "نينا"، وجسد والدها شخصية "سيد أفندي"، وكانا مع مجموعة من الفنانين أبرزهم: ليلى علوي، شويكار، طارق لطفي، سميرة عبد العزيز، عزت أبو عوف، حنان مطاوع، منى عبد الغني، والعمل من إنتاج 2004، تأليف فتحي غانم، وإخراج جمال عبدالحميد.

مسلسل شرخ في جدار العمر

وللمرة الخامسة، تجدد اللقاء بينهما في مسلسل شرخ في جدار العمر عام 2007، وضم العمل يوسف شعبان، هادي الجيار، ومنى حسين، ومن تأليف طارق ريحان، وإخراج إلهام دراز.

مسلسل شيخ العرب همام

ظهر الفنان الراحل أشرف عبدالغفور كضيف شرف في مسلسل شيخ العرب همام من بطولة يحيى الفخراني وصابرين وريهام عبدالغفور، والعمل من إنتاج 2010، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسني صالح.

مسلسل القصص في القرآن

وفي عام 2014، شارك النجم الراحل أشرف عبد الغفور وابنته ريهام سويًا في مسلسل ديني وهو "القصص في القرآن"، وضم نخبة من النجوم منهم يحيى الفخراني، ماجد الكدواني، طارق لطفي، وأحمد راتب.

مسلسل رشيد

واختتم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مسيرته الفنية مع ابنته في مسلسل "رشيد"، والذي عرض في رمضان السابق لعام 2023، وكان من بطولة ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، وشاركهم في العمل: تامر نبيل، صلاح عبدالله، محسن منصور، أحمد محارب، خالد كمال.

وانتهى دور الفنان أشرف عبد الغفور في المسلسل بقتله، وهو ما ربط البعض بخبر وفاته في الحقيقة، حيث لقى مصرعه في حادث مروري.