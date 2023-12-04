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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إعادة حلقة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور ببرنامج واحد من الناس.. الليلة

الإعلامي عمرو الليثى
الإعلامي عمرو الليثى مع الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

يعرض برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثى، بإعادة إذاعة حلقة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور على شاشة الحياة في العاشرة مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد الرحيل المفاجئ أمس.

ويكشف الفنان الكبير الراحل خلال الحلقة، عن أسباب غيابه عن الشاشة وقلة أعماله السينمائية، والعديد من الأسرار و الكواليس خلال رحلة فنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا، وأسباب امتناعه عن الظهور إعلاميا،‎ وعن علاقته بزملائه فى الوسط الفنى ، و سر علاقته القوية مع المسرح، وقلة أعماله السينمائية، ويكشف سر التطور الكبير فى أداء ابنته النجمة ريهام عبدالغفور.

ويكشف عن تفاصيل إطلاق لقب ملك الأدوار الجادة عليه، وعن مشاركته بمسلسلين الأجهر ورشيد مؤخرا وأسباب غياب البطولة المطلقة ، كما يتحدث عن زواجه وحياته الخاصة، ‎وأيضا بعد رحيل صديق عمره نور الشريف، يتحدث عن أقرب الفنانين إلى قلبه.

كما يكشف عن رأيه فى عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام، خاصة وهو يمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني و تاريخى ، و يتحدث عن أداء النجم خالد النبوى بمسلسل رسالة الإمام.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

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