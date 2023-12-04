موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. يسعى العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بدءًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر

ويمكن للعاملين صرف صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، من ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبريد المصري، ومنافذ شركة فوري، والبنوك التجارية وبنوك القرى، فضلًا عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الحد الأدنى لأجور

الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى 9000 جنيه.

المدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.