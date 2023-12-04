فرقة العمال المصرية يتصدر مبيعات القومي للترجمة للشهر الثاني على التوالي



‎ فرقة العمال المصرية .. أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، حيث تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا.

فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي، وجاء

‎في المركز الثاني كتاب "جدتي و أمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات " من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال.

إجراء المقابلات



‎أما الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة فتأتي في المركز الثالث.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي : تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي ، الطبعة الثانية من اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكريم محمد جبل ،تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، الاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق، القياس في علم النفس الإيجابي، تفسير فصول الآباء لداود هناجيد ومن ترجمة مصطفى عبد المعبود

‎مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم ،حرب الذكاء: الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان، مسرح ما بعد الدراما من ترجمة مروة مهدي، الزواج و الحداثة من ترجمة سحر توفيق ،الطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج و عزة شبل، الطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري.

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المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد

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من ناحية أخرى، أطلق المركز القومي للترجمة الإصدار الثاني ضمن سلسلة "أصحاب الهمم " والذي يأتي بعنوان "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد" من تأليف باري.م.بريزانت و توم فيلدز ماير ومن ترجمة زكريا القاضي و فكري محمد العتر.

‎يعرف التوحد أو طيف التوحد عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للاَخرين و التعامل معهم على المستوى الاجتماعي مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل و التواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة و متكررة من السلوك

‎بحسب المؤلف الدكتور باري.م.برايزنت و الذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد، أن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب او الطريقة التي نفهم بها التوحد ،و يضيف “كنت شاهد عيان على الظاهرة نفسها :يأتي الوالدان و قد أدركا أن طفلهما مختلف اختلاقًا جذريًا عن الأطفال الاَخرين ،من حيث ان سلوكياته تتجاوز حدود الفهم و المعقولية ،إنهما يصبحان على يقين من الأدوات و الدوافع الفطرية الداخلية التي تجهزا بها لرعاية أي طفل اَخر لن تجدي نفعاً مع طفل لديه توحد ‎ونتيجة لتأثرهما بآراء اختصاصين من قبل فانهما -أي الوالدين -يريان ان هناك سلوكيات متوحدين غير مرغوبة و بيداَن في بلورة هدفهم حول استبعاد هذه السلوكيات بطريقة أو بأخرى و إصلاح سلوكيات الطفل ‎وتوصلت إلى الاعتقاد بأن هذا فهم قاصر ومنحى أبعد ما يكون عن الصواب وفيما يلي إليكم رسالتي المحورية :إن سلوك الأشخاص المصابين بالتوحد ليس عشوائيا أو منحرفًا أو غريبًا كما يطلق عليه العديد من الاختصاصين منذ عقود مضت ‎إن التوحد ليس مرضًا ،إنه أسلوب مختلف لتكون إنسانًا ،إن الأطفال ذوي التوحد ليسوا مرضَى ،بل انهم يواصلون ارتقائهم عبر مراحل ارتقائية متتابعة ،بالشكل و الطريقة التي ننمو بها جميعًا و نرتقي و لكي نساعدهم فاننا لسنا بحاجة إلى تغييرهم و إصلاحهم –كما نفترض-و إنما بحاجة لان نعمل على فهمهم و من ثم تغيير ما نقوم به بمقتضى هذا الفهم. ‎ويستطرد: ”آمل أن يفتح هذا الكتاب عينيك وأذنيك وقلبك. آمل أن ألتقط وأشارك الروح الفريدة للعديد من الأطفال والمراهقين والراشدين المصابين بالتوحد الذي عرفتهم، حماسهم و إحساسهم بالدهشة وصدقهم وبراءتهم .سوف أصف أيضًا العقبات العديدة التي رأيت هؤلاء الأفراد وعائلاتهم يتغلبون عليها وأتمنى أن تكون قادرًا على التعلم مما تعلمته على الرغم من التحديات التي قد تواجهها بصفتك أحد الوالدين أو فردًا من أفراد العائلة أو معلمًا أو احد الأشخاص العديدين الذين يساعدون الأفراد المصابين بطيف التوحد، آمل أن يؤدي فهم معنى أن تكون إنسانًا فريدًا إلى جعل تجربتك مع هؤلاء الأشخاص ‎المميزين أعمق، وأكثر روعة وأكثر بهجة.

‎مؤلف الكتاب، الدكتور باري.م.بريزانت، حاصل على الدكتوراة في الكفاءة العلاجية وعلم أمراض اللغة المنطوقة و هو يعد واحدًا من أبرز الرواد في العالم فيما يتصل بالتوحدوقد تلقى العديد من التكريمات ،منها،تكريم من النقابة الأمريكية للتحدث و اللغة المسموعة و جائزة علم الأعصاب النمطي الخاصة بمتلازمة اَسبرجر العالمية و الأقليمية.

‎المؤلف المشارك توم فيلدز-ماير شارك في تاليف كتب عديدة ،كما أنه يكتب مقالات لمجلة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت و ‎صحيفة لوس انجلوس تايم و‎المترجم الدكتور زكريا القاضي، خبير مركز

‎تطوير المناهج ورئيس قسم إعداد المواد التعليمية، المحاضر التربوي باليونسيف ووزارة التربية والتعليم ومؤلف الكتب الثقافية واللغوية والمدرسية، مدير النشر سابقا بكل من الدار الدولية للطبع و النشر، الدار المصرية اللبنانية ومدير النشر الحالي لدار العالم العربي

‎المترجم الدكتور فكري محمد العتر ،أستاذ علم النفس بكلية الاّداب جامعة القاهرة ،مدير مركز جامعة القاهرة للدعم النفسي و إعادة بناء الذات ،له عدة مؤلفات وترجمات في تخصص علم النفس الارتقائي وتاريخ علم النفس و من أبرزها كتاب :مقدمة في علم النفس النقدي الصادر عن المركز القومي للترجمة



