مستشار وزير التعليم العالي يشهد اللقاء التثقيفى بجامعة الأقصر

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللقاء التثقيفي الذي عقد في جامعة الأقصر.

وانعقد اللقاء بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" تحت شعار "جيل الجمهورية الجديدة" بجامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وحضر فعاليات اللقاء الفنان طارق دسوقي والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.

كما شهد اللقاء لفيف من قيادات الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

مستشار وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية تدعم بناء شخصية الطالب

مستشار وزير التعليم العالي في جامعة الأقصر

وأكد مستشار وزير التعليم العالي أن مصر شهدت نهضة تنموية شاملة في السنوات الأخيرة.

وحث مستشار وزير التعليم العالي الشباب على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية لأن تساهم بناء شخصية الطالب الجامعى، كما حثهم على ضرورة أن يكون لديهم الوعى بالمخططات المعادية للبلاد.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، مشددًا على أهمية أن يمتلكوا الوعي والمعرفة والعلم.



وعلى هامش الفعاليات تحاور كلا من الشيخ يسري عزام، والفنان طارق دسوقى مع طلاب الجامعة حول أهمية المشاركة الإيجابية.

مستشار وزير التعليم العالي يشهد افتتاح الدورة الكشفية

وفي وقت سابق، شهد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، افتتاح الدورة الكشفية الـ42، والإرشادية الـ28؛ لجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي باهتمام جامعة أسيوط بالأنشطة الطلابية حيث نظمت الجامعة 3000 نشاط وفاعلية منذ بداية العام الدراسي، موضحًا أن هذا النشاط الطلابي اليوم يحمل في طياته روح الابتكار والتفاني.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي أن المشاركة في الأنشطة الطلابية لها أهمية بالغة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة، فهي تساعد على تنمية القدرات العقلية والمهارات الاجتماعية، ولذلك فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توليها أهمية كبرى.