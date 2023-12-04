النائب زكي عباس: إيديكس 2023 يعكس قدرات مصر العسكرية والدفاعية ويعزز مكانتها الدولية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي الثالث إيديكس 2023.

وأوضح عباس في تصريحات صحفية له، أن انطلاق النسخة الثالثة من معرض ايدكس تعكس قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تشارك أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولي عن عدد من الأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها بأيد مصرية.

وأكد النائب زكي عباس، أن إقامة المعارض الدولية في مصر تعطي فرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، وتمكننا من الترويج لاسم مصر عالميا، كما أنه يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر النسخة الثالثة من المعرض في الظروف الراهنة تأكيد على أمن واستقرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

يشار إلى أن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " انطلقت فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى