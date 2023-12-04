قصور الثقافة تشارك في معرض سوهاج الأول للكتاب بأحدث إصداراتها

معرض سوهاج للكتاب.. تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في الدورة الأولى لمعرض سوهاج للكتاب، الذي افتتحته أمس الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المحافظة واتحاد الناشرين المصريين، وذلك بنادي المحليات بمدينة ناصر، ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي.

ومن الكتب الصادرة حديثا التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة بالمعرض كتاب "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم وتقاليدهم" لإدوارد وليم لين، ترجمة عدلي طاهر نور، "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" لعبد الرحمن الجبرتي، دراسة وتقديم د. أحمد زكريا الشلق، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو ترجمة د. عبد العظيم رمضان، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر" للدكتور محمد فؤاد شكري، "الأدب المرئي.. رحلة يحيي حقي ويوسف إدريس إلى السينما" للدكتورة سميرة أبو طالب، "الأحمر والأسود" لستندال، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار د. خالد القاضي، "طقوس وأغاني العديد والحجيج ورحلة الحج المقدسة إلى أبيدوس" للباحث أحمد الليثي، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "أصل الأنواع" لتشارلز داروين، ترجمة إسماعيل مظهر، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت" لمجموعة مؤلفين، ترجمة أماني التفتازاني، "الليل الطويل.. فقراء الريف المصري في أدب خيري شلبي" لمحمد صلاح غازي، "كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، وغيرها.

كما تشارك قصور الثقافة بمجموعة كتب "الهوية" ومنها "الجامعة والمجتمع الجديد" د. لويس عوض، و"تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن 19" د. علي الجريتلي، و"حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، ومجموعة كتب طه حسين وروائع المسرح العالمي.





ومن سلسلة "الذخائر" "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "والبديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، و"شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون، إضافة إلى إصدارات سلاسل "كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، "آفاق السينما"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال.



يشرف على تنظيم مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، حيث سبق للهيئة المشاركة بأكثر من معرض خلال العام الحالي بخلاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها معرض فيصل للكتاب ومعرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة، ومعرض الأوبرا الثاني للكتاب، ومعارض بورسعيد ورأس البر والسويس وجامعتي الأزهر والمنصورة وغيرها في سياق التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، بخلاف المعارض التي تنظمها الهيئة بمواقعها، للوصول للجمهور بكل المحافظات ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، ونشر المعرفة والوعي بين جموع المواطنين.