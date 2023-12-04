في اليوم العالمي.. فوائد العمل التطوعي

في الخامس من ديسمبر من كل عام.. يحتفي العالم باليوم العالمي للتطوع وذلك بعدما أقرته الأمم المتحدة عام 1985م.



وقد سُمي بـ"عمل تطوعي" لأن الفرد يقوم به طوعًا دون إجبار أو إلزام، وهو عمل نابع من إرادة داخلية، تعكس ازدهار المجتمع، فكلما زاد عدد عناصر البناء والإيجابية في المجتمع، أدى ذلك إلى تطوره ونموه.

هدف الاحتفال



ويعد هدف الاحتفال هو تقديم الشكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.



وترجع أهمية هذا اليوم بأهمية العنصر التفاعلي والتطوعي في بناء المجتمع والمساهمة في تقدم البلاد ونشر ثقافة التعاون والسلام بين مختلف دول العالم.



فوائد التطوع

- يعتبر العمل التطوعي قرارًا جيدًا للحصول على خبرات ومهارات مختلفة أو تطويرها

- الاستفادة من أوقات الفراغ للمتطوع واستثماره

- يعد العمل التطوعي من النشاطات التي تساعد على تطور المجتمعات.

- يساعد العمل التطوعي في زيادة إمكانية المتطوعين على التواصل الفعال مع الآخرين

- الأعمال التطوعية تخفف من المشكلات التي قد تؤثر على الأفراد والمجتمع.

كما يعد اليوم العالمي للتطوع فرصة للمشاركة في برنامج تفاعلي يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة وبناء علاقات موحدة في هدف إنساني نبيل.

ويتم تنظيم هذا الحدث العالمي من قبل عدد من المنظمات والمؤسسات غير الحكومية مثل تقوم منظمة الصليب الأحمر، وفتيان الكشافة.