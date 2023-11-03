دهان مركز شباب الهدايا بأسيوط ضمن مشروع مجتمعي لأعضاء أندية التطوع والفتاة

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممارسة الأنشطة المجتمعية في أنحاء محافظات الجمهورية، عمليات النظافة وأعمال الدهانات وطلاء الأرصفة والأبنية الحضارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية وبمشاركة ٣٠ شابًا وفتاة من المتطوعين من أندية التطوع والفتاة بمحافظة أسيوط.

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “الإدارة العامة للشباب” مشروع تزيين القرية من خلال دهانات ونظافة مركز شباب الهدايا.

وأكد دكتور علاء جاد، وكيل الوزارة، أن هذه المشروعات المجتمعية تهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبة للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

جدير بالذكر أن عمليات التشجير لمكافحة التغيرات المناخية داخل مراكز الشباب تؤكد الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوعية الشباب وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية والشبابية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور /أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وإشراف عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.

دهان مركز شباب الهدايا بأسيوط

دهان مركز شباب الهدايا بأسيوط