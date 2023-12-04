الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إسعاد يونس تقدم العزاء لريهام عبد الغفور في وفاة والدها

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على نعي الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت "اسعاد"، عبر حسابها قائلة : "إنا لله وإنا اليه راجعون أتقدم بخالص العزاء والمواساة لآل عبد الغفور، إلى حبيبتي الغالية ريهام عبد الغفور ”.

نقابة الممثلين تنعي أشرف عبد الغفور

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي امس الأحد، وذلك في حادث سير مروع.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.


معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.
بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون). 
كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).
 

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