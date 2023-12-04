بتكوين تكسر حاجز الـ 41 ألف دولار لأول مرة منذ إبريل 2022

شهدت أسعار عملة البتكوين الرقمية المشفرة، قفزة كبيره مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4-12-2023، لتكسر حاجز 41 ألف دولار للمرة الأولى خلال العام الحالي 2023، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارا الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة FTX "إف.تي.إكس" وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

قال جاستن دانيثان، رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف أكتوبر "يبدو أنه يمثل تحولا حاسما بعيدا عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023".

وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2253 دولارا.

ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر في بنك الإسكندرية، و بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.