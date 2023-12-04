وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا للوطن (فيديو)

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن قواتنا المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا للوطن محافظة على أمنه واستقراره.

وأكد خلال كلمته في معرض "إيديكس 2023"، اليوم الاثنين، سعي الجيش لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية، فى تعاون وثيق للدول المحبة للأمن والسلام.

وتابع: "نهدف إلى بناء مستقبل أفضل تجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصرارًا على المضي قدمًا فى الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولى".

وأوضح: "ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التى تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ معًا على حاضرنا ومستقبلنا".

وأضاف خلال كلمته في معرض "إيديكس 2023"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

وأشار إلى أنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، متابعا: "عالمنا اليوم ليس فيه مكانًا للضعفاء".

معرض إيديكس 2023

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” الذي يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

ويجري تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.