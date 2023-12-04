قائد القوات البحرية يُهدي الرئيس السيسي درع الفرقاطة المصرية (فيديو)

أهدى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، درع الفرقاطة المصرية الجديدة “الجبار”، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

شهد الرئيس السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"، التي جرى تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأياد مصرية.

وأعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، خلال كلمته في المعرض، اليوم الاثنين، الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات بالتعاون مع فرنسا.

مصر تستضيف معرض إيديكس 2023

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

ويجري تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.