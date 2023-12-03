وكيل الشباب والرياضة بالغربية يتابع آخر مستجدات تجهيز المقرات الانتخابية

عقد اليوم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اجتماع هام بحضور الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة ومديري الإدارات المركزية والادارات الفرعية للوقوف على آخر المستجدات لتجهيز المقرات الانتخابية .

تناول الإجتماع عدد من الموضوعات الهامه ومن أهمها مناقشة الاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية القادمة والتى من المقرر تنفيذها يوم ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر، كما وجه بضروره الاستعداد والوقوف على قدم وثاق لتنفيذ العملية الانتخابية القادمة في ظل الجمهورية الجديدة.

كما وجه بتشكيل غرفة العمليات المركزية وتوزيع المهام من الان وبدأ العمل في ظل ما يقوم به كل فرد من مهام منوط بها، وأضاف أن غرفه العمليات المركزيه ستكون بالتعاون مع غرف العمليات الفرعيه والمشكله داخل كل إدارة فرعيه بواقع ١٠ غرف عمليات على مستوى المحافظة.

مشيراً إلى أنه سوف تقوم عدد من اللجان المشكله برئاسته بالعمل خلال هذا الاسبوع على مدار اليوم للمرور على جميع المقرات الانتخابيه داخل مراكز الشباب والاطمئنان بتنفيذ كافة الملاحظات التي تم التنبيه عليها.

وبالختام طالب جميع العاملين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.

