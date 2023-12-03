بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم رائدات الأعمال

وقع بنك مصر برئاسة محمد الأتربى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف دعم رائدات الأعمال فى مجال التمكين الاقتصادى، تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومن قيادات بنك مصر، عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، وماجد عبدالله رئيس قطاع الفروع.

يستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادى وتعزيز الشمول المالى للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025 والبالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، 106 مراكز، فى 20 محافظة، وذلك برعاية البنك المركزى المصرى، وبموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية «تحويشة» ومجموعات الإقراض والادخار الرقمى، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات وإنجازات بنك مصر فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قام البنك بإطلاق برنامج «ذات» كأول برنامج تمويلى متكامل لدعم رائدات الأعمال؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات، ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء فى مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية– التى غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء– على الانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بهدف دعم جهود الشمول المالى.