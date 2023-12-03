عمرو الليثي ينعي أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

نعي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، إثر حادث سير أليم، داعياً الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله ومحبيه الصبر.

واشار الليثي، الي أننا فقدنا قامة فنية كبيرة ، وفنان كبير قدم أعمالاً رائعة ستظل في ذاكرة الفن المصري والعربي، قائلا : “رحم الله أستاذنا الفنان القدير أشرف عبد الغفور وأسكنه فسيح جناته”.

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).