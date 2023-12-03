مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم بمركز دشنا بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق مصر أسوان الزراعي قبل مدخل قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق مصر أسوان الزراعي قبل مدخل قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا.

وبالفحص تبين مصرع علي سلطان أبوالسعود إبراهيم، يبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق مصر أسوان الزراعي قبل مدخل قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.