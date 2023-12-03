لجان مرسى علم تنتهي من الاستعداد للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الأحد، بعض مقرات اللجان الأنتخابية بالمدينة للتأكد من مدى جاهزيتها لأستقبال العملية الانتخابية .

وأكد خليل، انه من واجبنا مساعدة كافة فئات الشعب فى الحصول على هذا الحق وممارسة دورهم الانتخابى وتذليل كافة العوائق من خلال اجهزة الدولة المختلفة مؤكدا استعداد المدينة لتقديم الخدمات للمواطنين .



ودعا خليل جموع المواطنين للاشتراك فى الانتخابات والادلاء باصواتهم.



الجدير بالذكر ان الانتخابات ستبدأ من أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر الجاري

وعقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، اليوم اجتماعا تنسيقيا مع الإدارات المعنية لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ والمقرر إجراؤها أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر الجاري للوقوف على تجهيزات مقار اللجان الانتخابية حيث كلف خليل مديري الإدارات المعنية بالعمل على توفير المناخ الملائم لراحة الناخبين ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتواجد سيارات الاسعاف باللجان وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة الانارة والمرافق العامة والتأكيد على توفير المقاعد والكراسي المتحركة وإقامة المظلات للتسهيل على المواطنين مع تواجد عدد من المتطوعين لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول للجان الانتخابات للإدلاء أصواتهم .

ووجه خليل شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات مع التأكيد على تواجد اطقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة الفورية اللازمة وتوفير الاحتياطيات اللازمة من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدة المحلية .

وشدد رئيس المدينة، على مسئولى الجهات التنفيذية بضرورة مراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الحضاري اللائق والمشرف ، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .

و‏أكد خليل، بتفعيل دور غرفة العمليات بالمدينة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحر الأحمر ومديريات الخدمات لمتابعة الأحداث أولا بأول .

وحضر الاجتماع كل من سكرتير المدينة ورؤساء القرى والادارات المعنية .

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لإجراء الانتخابات الرئاسية .