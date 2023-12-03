وفاة الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج ولكن وافته المنية وحضر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

وتعرض أشرف عبدالغفور خلال الساعات القليلة الماضية، لحادث سير مروع، وكانت برفقته زوجته، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل الفنان أشرف إلى الرفيق الأعلى.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته في حادث التصادم.