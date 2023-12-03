رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد تدريب"مهارات الفتوى العملية .. فتاوى العبادات"

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، بحضور الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، الأمين العام لهيئة كبار العلماء والشيخ محمود الحويط، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بسوهاج فعاليات انطلاق تدريب "مهارات الفتوى العملية.. فتاوى العبادات " لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

ووجه رئيس المنطقة، التحية لرئيس أكاديمية الأزهر العالمية وأعضاء لجان الفتوى الفرعية من مختلف المحافظات، وأشاد بالبرنامج التدريبي، وحرص قيادات الأزهر على تنمية المهارات الدعوية لوعاظ الأزهر ، للتعريف بضوابط الفتاوى الفقهية، وتأهيل الوعاظ للفتوى في القضايا المعاصرة، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للافتاء.

جدير بالذكر أن فعاليات التدريب تنعقد في الفترة من 3-28 ديسمبر2023م بمدينة سوهاج، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر الشريف وبمشاركة نخبة من أساتذة الشريعة والقانون.