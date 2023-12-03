تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الانتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية .

وهي كما يلي

مدينة كفرالشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.

مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.

مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.

مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة- دسوق.

مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.