الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين بكفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الانتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية .
وهي كما يلي
مدينة كفرالشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.
مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.
مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.
مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة- دسوق.
مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

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