إبراهيم صلاح يعبر عن سعادته بالفوز على الأهلي 2003

وصف إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب القلعة البيضاء، واعتلاء صدارة بطولة الجمهورية للشباب.

وشدد مدرب الزمالك مواليد 2003 عن أن لاعبوه قدموا مباراة متميزة على المستوى الفني سواء بالشوط الأول أوالثاني، وجميع اللاعبين كانوا على أقصى درجة من التركيز والجدية.

وأكد إبراهيم صلاح أن إحراز الزمالك هدفين في بداية المباراة أعطى الأفضلية والسيادة للأبيض مبكراً، وسهل الأمور كثيراً، مشيرا إلى أن الأهلي احُتسبت له ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة، وهذا ما جعله يعترض على القرار، موضحا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم، وسيبدأ من الغد التركيز في المباريات المقبلة.

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته، مؤكداً أن فريق الزمالك 2003 يمتلك عناصر عديدة مميزة، وهم مستقبل النادي في الفترة المقبلة.