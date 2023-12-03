محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يفتتحان المجمع الصناعي بالشامية بساحل سليم

بتكلفة 40 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أعمال تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والذى تم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

رافقه خلال الافتتاح المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب ، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات ، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي و المؤسسي ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وخالد عبدالحميد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط ، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد اقسام المجمع فضلا عن متابعة مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوى ، والتقيا بعض المتدربات بمشغل الخياطة والتطريز ورددا السلام الوطني معهن ، واستمعا الى شرح من مدير فرع الهيئة بالمحافظة لورش العمل والدورات التدريبية للسيدات التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي لخدمة سيدات القرية والقرى المجاورة بالاستعانة باكفأ المدربين والمدربات .

كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة الفصل التعليمى لتعليم الكبار من المتدربات بالمجمع بالدور الارضى واستمع الى شرح من مدير فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط لمراحل العمل بالفصل التعليمى واستهدافه المتدربات من السيدات اللاتى لم يلتحقن بالتعليم .

وأشار محافظ أسيوط الى ان المجمع قام بتنفيذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء بقرية الشامية على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه تكلفة المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ،كما تم تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والاثاث ويضم الدور الثاني من المبنى مشغل لتنمية مهنة الخياطة وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا ، ويهدف هذا المشروع الضخم الى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب ويتيح المجمع مركزاً حديثًا ومجهزًا بأحدث التقنيات للحرفيين، مما يسهم في تعزيز جودة منتجاتهم وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

كما أكد المحافظ على أهمية المجمع الصناعي الحرفي الذى يعتبر محطة تنمية حيوية بالمحافظة ويسهم في تسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ،فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

وأضاف محافظ أسيوط إنه يجري تنسيق الجهود لإحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصادياً فضلًا عن احياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتواب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم ، مشيدا بالفصل التعليمى بالمجمع واهميته فى تعليم الفتيات والسيدات ومحو اميتهم ضمن جهود هيئة تعليم الكبار بالمحافظة .

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد ان مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمنطقة و يُعزز هذا المشروع الفريد من التفاعل بين الأجيال ويسهم في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات ، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بساحل سليم نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية ، حيث إن توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين يعزز الابتكار والاستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة محافظة أسيوط كمركز رائد في مجال الصناعات الحرفية في مصر، مشيدا بدور محافظ أسيوط ودعمه للمشروع فى مختلف مراحل انشائه فضلا عن دعمه لاعمال التشغيل المختلفة وتفعيل دوره الرائد فى المنطقة.