استكمالًا لدور المجلس القومي لذوي الإعاقة في متابعة إجراءات تصويت المصريين بالخارج بشكل عام وتصويت ذوي الهمم بشكل خاص في الإنتخابات الرئاسية 2024، واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس أعمال متابعتها للمشاركة الإيجابية لذوي الإعاقة وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بالسفارات والقنصليات.

إيمان كريم تُثمن التواصل الفعال بين القومي للإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات

من جانبها ثمنت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التواصل الفعال بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات اعمالًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس من أجل عملية انتخابية مهيأة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إتاحة الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص أصحاب الإعاقات البصرية، وكذلك توفير كافة الاتاحات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، و بوسترات التوعية الإرشادية لعملية التصويت والمصورة بلغة الإشارة لأصحاب الإعاقات السمعية .

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

وقالت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن غرفة العمليات رصدت على مدار اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج عدد من المؤشرات الإيجابية داخل اللجان في السفارات والقنصليات على مستوى دول العالم وأهمها مشاركة ذوي الإعاقة وبشكل إيجابي في العملية الانتخابية كحق وواجب كفله لهم الدستور والقانون،

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمماستمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

وأن الصورة التي ظهر بها ذوي الإعاقة في تصويتهم بالخارج كانت نموذجا ومثلا على كفالة الحقوق التي قدمتها الدولة المصرية لهم، وعلى حسهم الوطني تجاه بناء وتنمية الوطن وخروجهم للمشاركة الإيجابية.

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

وأشارت المشرف العام على المجلس أن غرفة العمليات رصدت توفر الكراسي المتحركة بالسفارات والقنصليات للتسهيل على ذوي الإعاقة الحركية التصويت في الانتخابات، كذلك مساعدة الهيئات القنصلية بالخارج لذوي الإعاقة لتسهيل عملية الاقتراع عليهم،

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم

هذا بجانب رصد غرفة العمليات بالمجلس أن جميع لجان الانتخاب بالسفارات والقنصليات تقريبا بالدور الأرضي وأن جميع الصالات والأماكن المخصصة لعملية الاقتراع مهيأة ومتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا على كراسي متحركة او أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، هذا بجانب وجود عدد من المتطوعين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء عملية اقتراعهم.

استمرار أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الهمم