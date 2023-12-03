بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

ويتضمن الإعلان التكميلي، لطرح سكن لكل المصريين 3، وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عامًا، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

طريقة التقديم على الإعلان التكميلى لشقق الإسكان

تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي “اضغط هنــــــــــا”.

الاطلاع على ملحق كراسة شروط الإعلان التكميلي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين3.

الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق للمتقدم صاحب الطلب، مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية حجز الإعلان الأصلي.

الضغط على زر "الطلبات".

الضغـط علــى زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية".

ثــم اختيار "تحويل إلى مدينة/ مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة".

قم بتحميل نموذج طلب / إقرار تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية المحجوزة بالإعلان الأصلي إلى الإعلان التكميلي.

ملء وتوقيع طلب / إقرارتعديل رغبة الحجز بخط واضح، ثم إعادة رفعه على الموقع (بصيغة PDF في ملف واحد بحد أقصى 2 ميجا).

تظهـر شاشة موضح بها الطلب المقدم، ويُتاح للعميل إمكانية التعديل أو إلغاء الطلب مع ملحوظة توضح أن تعديل الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه.

أخيرًا يدرس الصندوق الطلـب، وبعدها يجري قبول الطلب أو تعليقه أو رفضه.

موعد قفل باب التحويل للإعلان التكميلي

بحسب ما جاء في بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فأن فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024.

كراسة شروط التحويل للإعلان التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، من خلال الرابط التالي:"اضغط هنـــــــــــــا".