الكشف الطبي على الأكثر احتياجًا بقرى مركز الزقازيق في الشرقية

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد «134» مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى «النخاس، وأم الزين، والبيوم، وبني شبل» بمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية.



أكد المحاسب عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان القافلة بدأت فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثالثة عصرا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على عدد «134» مريض بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك» .



وأوضح اللواء ممدوح شعبان مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.