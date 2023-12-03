كيف تتخلص من السعال بعد نزلات البرد والأنفلونزا؟

تحدث عالم أمراض الرئة إيفجيني بوبوف عن كيفية التخلص من السعال المستمر في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا، وقال الطبيب إذا كان السعال ناجما عن السعال الديكي، أو العدوى الفيروسية أو الميكوبلازما، أو تضيق القصبة الهوائية والقصبات الهوائية الكبيرة، أو فرط نشاط القصبات الهوائية، فإنه لا يستجيب لطرق العلاج القياسية.

من أجل فهم نوع العدوى، من المهم استشارة الطبيب سيختار الأدوية حسب نوع البلغم وشدة السعال.

تشمل العلاجات التقليدية شرب الكثير من الماء الدافئ والهواء المرطب، وإذا كان هناك نقص في السوائل، فقد يطول السعال بسبب عدم إنتاج البلغم بشكل صحيح، وخلص بوبوف إلى أن هذا ينطبق أيضًا على الهواء الداخلي الجاف.

وتحدثت الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum عن أعراض وعواقب عدوى الجهاز التنفسي الطويلة.

ويمكن أن يكون السعال جافًا أو صدريًا والسعال الجاف لا ينتج عنه مخاط أو بلغم. توضح زاخاروفا أن السعال الصدري (السعال “المنتج” أو “الرطب”) هو سعال ينتج مخاطًا وقد يسبب شعورًا باحتقان الصدر.

والسعال هو أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد والأنفلونزا بشكل عام، تكون الأعراض أكثر حدة مع الأنفلونزا.

عادةً ما تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية سعالًا جافًا والتهاب الحلق وسيلان الأنف، على الرغم من أن الأنف قد يكون مسدودًا في البداية يمكن أن يكون السعال دغدغًا ومزعجًا. قد تواجه عيون دامعة وصداع.

ويمكن أن يسبب البرد أيضًا العطس ويمكن أن تسبب الأنفلونزا الحمى والقشعريرة إذا كانت شديدة، بالإضافة إلى آلام في العضلات وقد يكون السعال الناجم عن كوفيد-19 مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل فقدان التذوق أو الشم، أو الحمى أو القشعريرة، ضيق في التنفس، أو ألم في الحلق، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض عليك إجراء الفحص فوراً.

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالربو من سعال مستمر وتصبح مجاريهم الهوائية ملتهبة وتصبح شديدة الحساسية لمسببات الربو وعادة ما يكون السعال جافًا، وقد يكون هناك أيضًا صفير وقد يزداد سعال الربو سوءًا في الليل.

اطلب المساعدة الطبية إذا:

لديك سعال يستمر لأكثر من 3 أسابيع

لديك ضيق في التنفس، ألم في الصدر، أو تعب غير مبرر

كنت تسعل الدم أو المخاط أو البلغم

لديك صعوبة في النوم بسبب السعال

لديك مشاكل غير مبررة مثل فقدان الوزن أو الحمى.

إذا كان طفلك يعاني من السعال، اتصل بالطبيب إذا كان لديه:

السعال الذي يبدأ فجأة - قد يكون هذا بسبب استنشاق جسم غريب

السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، مع أو بدون نزلة برد

السعال الذي يتعارض بشكل كبير مع النوم أو الحياة اليومية

صعوبة في التنفس

حرارة

الخمول (النعاس والتعب) وسوء الحالة الصحية

حفاضات رطبة أقل من المعتاد أو عدم شرب كمية كافية.