سفارة مصر بأوتاوا والقنصلية بمونتريال تستقبلان الناخبين في آخر أيام التصويت

بدأت سفارة مصر فى العاصمة الكندية "أوتاوا" والقنصلية العامة بـ"مونتريال" صباح اليوم الأحد، "بتوقيت كندا" فى استقبال الناخبين، فى اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج فى الإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك حيث بدأ المصريون فى التوافد من أوتاوا وبعض المقاطعات منذ مساء أمس إلى مقر اللجنة الفرعية بالسفارة، وفقا لتعليمات الهيئة العليا للانتخابات.

وشهد أمس السبت، إقبالا كبيرا من المصريين من كافة المقاطعات الكندية على مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في أوتاوا، حيث وصلت رحلات قادمة من مدن "تورونتو ومسيساجا وبرامبتون وأوكفيل" إلى العاصمة، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، واستمر التوافد حتي اللحظات الأخيرة.

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024 في الأول من شهر ديسمبر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام تنتهي اليوم في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.