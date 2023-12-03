حملة الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج تُشيد بإقبال المصريين وحيادية البعثات الدبلوماسية

أشاد الدكتور راغب مصطفى، مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال على عملية التصويت.

كما أشاد بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

التقى الدكتور راغب مصطفى أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأخير بسفير مصر بالمملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق.

وقال إنه اليوم وأثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية كان في استقبالنا البعثة الدبلوماسية وعلى رأسهم السفير ضياء الدين حماد، وزير مفوض، نائب رئيس البعثة، وكان موجودًا معنا عدد من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية وأعضاء من حملات أخرى في تعاون مشترك.