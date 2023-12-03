وزير الشباب: الجينوم الرياضي أحد أهم مشروعات تطوير الرياضة المصرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن سحب عينات جديدة للأبطال الرياضيين، ضمن مشروع الجينوم الرياضي بمرحلته الأولي، والذي تم الإعلان عنه بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى، وذلك في إطار سعي الوزارة لرعاية الأبطال الرياضيين الحاليين واكتشاف المواهب المستقبلية وتطويرها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الجينوم الرياضي يهدف إلى تحليل البيانات الجينية للأبطال الرياضيين بهدف تحديد العوامل الوراثية التي تؤثر على الأداء الرياضي، وتطوير برامج التدريب والإعداد البدني والفني وبرامج التاهيل المختلفة بناءً على تلك البيانات.

حيث شارك اليوم في عمليات سحب العينات لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة ( عبدالرحمن عرابي - عمر العوضي - يمني عياد ) وبعض لاعبي منتخبات السلاح ( احمد هشام - محمود السيد - فاطمية سعيد )، وبعض لاعبي منتخبات الخماسي الحديث ( سلمي عبدالمقصود - إسلام حامد - هايدي عادل - احمد اشرف ) .



